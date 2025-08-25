Минздрав сообщает о запрете купания в районе Хоф а-Кармель в Хайфе
время публикации: 25 августа 2025 г., 13:46 | последнее обновление: 25 августа 2025 г., 13:46
Министерство здравоохранения опубликовало запрет на купание в районе пляжа Хоф а-Кармель в Хайфе. Запрет связан с плохими результатами регулярной проверки морской воды в этом районе.
Минздрав напоминает, что купаться разрешено только на оборудованных официальных пляжах.
Когда состояние воды в районе Хоф а-Кармель улучшится, будет опубликовано соответствующее сообщение.
