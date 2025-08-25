x
25 августа 2025
25 августа 2025
Здоровье

Нарезанные овощи отзывают из продажи из-за сальмонеллы

Минздрав
Инфекции
время публикации: 25 августа 2025 г., 15:11 | последнее обновление: 25 августа 2025 г., 15:11
Нарезанные овощи отзывают из продажи из-за сальмонеллы
Минздрав Израиля

Компания "י.ש ירקות עליים בע"מ" обращается к общественности с просьбой не употреблять в пищу некоторые виды произведенных товаров, поскольку внутренняя проверка качества показала наличие бактерии сальмонелла. Речь идет о нарезанной красной капусте "Катиф а-Тева Ландау", упаковки по 400 грамм, штрих-код 7290016411881 со сроком годности до 28.08.25.

Компания отзывает из продажи также следующие виды товаров: красная капуста порезанная, упаковки по 1 кг., штрих-код 7290016411843, срок годности до 28.08.25, а также классический овощной микс – упаковки по 350 г, штрих-код 7290016411904, срок годности до 28.08.25.

Отзыв продуктов проводится в координации с министерством здравоохранения. Купивших вышеназванные товары просят не употреблять их в пищу. Телефон для выяснений и вопросов – 09-9700205.

У здоровых людей бактерии сальмонеллы могут вызывать заболевание, проявляющееся лихорадкой, диареей (иногда с кровью), тошнотой, рвотой и болями в животе. В редких случаях могут возникнуть осложнения. У чувствительных групп населения, таких как маленькие дети, люди с ослабленной иммунной системой и пожилые люди, бактерии сальмонеллы могут вызвать серьезные осложнения, которые иногда приводят к летальному исходу.

