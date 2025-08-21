Условия для купания на пляжах Израиля: жарко, медуз нет, значительное волнение

В эти выходные будет жарко. На пляжах будет много отдыхающих. Около восточного побережья Средиземного моря медуз сейчас почти нет.

В четверг-субботу, 21-23 августа, в Израиле температура будет среднесезонной.

На побережье Средиземного моря днем – 31-32 градуса по Цельсию. При этом температура воды – 30 градусов. Высота волн – до 1,5 м (купание может быть опасным).

В Эйлате днем – около 40 градусов. В Эйлатском заливе волны до 0,5 м, временами возможно более значительное волнение. Температура воды – 28 градусов.

На берегу Кинерета температура днем – 37-39 градусов. Волны до 0,8 м. Температура воды – 30 градусов.

На берегу Мертвого моря температура днем – 35-38 градусов. Волны до 0,8 м. Температура воды – более 30 градусов.