Минздрав предупреждает: органические яйца отозваны из продажи из-за плесени

Компания "Мин а-Тева Бааротайм" объявила об отзыве из продажи органических яиц от кур свободного выгула после жалоб потребителей. Проверка показала, что в части партии внутри яйца, рядом со скорлупой, образовалась плесень.

Отзыву подлежит следующий товар: органические яйца от кур свободного выгула бренда "Мин а-Тева Бараротайм", продающиеся компанией "Мин а-Тева Миловер", последняя дата продажи 30.04.2026, срок хранения в холодильнике до 30.05.2026, и партия с последней датой продажи 05.05.2026 со сроком хранения в холодильнике до 05.06.2026, код на яйце – 001, размер – М, штрихкод 2710004

Потребителей, у которых имеются эти продукты, просят не употреблять их в пищу. Компания начала изымать продукцию из торговых сетей.

Сообщение опубликовано по согласованию со службой продовольственного контроля минздрава и ветеринарными службами.

Для дополнительной информации: служба поддержки "Мин а-Тева" – 054-6810193 (с 08:00 до 16:00).