Употребление бобовых и сои снижают риск высокого кровяного давления почти на 30%

Крупный метаанализ, опубликованный в журнале BMJ Nutrition Prevention & Health, показал, что регулярное употребление бобовых и соевых продуктов может быть связано со снижением риска развития гипертонии. Исследователи выяснили, что люди, чаще включающие в рацион фасоль, чечевицу, нут, тофу, эдамаме и соевое молоко, реже сталкиваются с повышенным артериальным давлением. Наиболее заметный эффект наблюдался при ежедневном употреблении примерно 170 г бобовых и 60-80 г соевых продуктов.

Ранее данные о влиянии этих продуктов на давление были неоднозначными, поэтому ученые объединили результаты 12 долгосрочных наблюдательных исследований из США, Европы и Азии с участием десятков тысяч людей. Общий анализ показал: у тех, кто потреблял больше всего бобовых, риск гипертонии был ниже примерно на 16%, а у любителей сои – примерно на 19%. При этом защитный эффект усиливался до определенного уровня потребления и затем выходил на плато.

Ученые связывают такой эффект с составом этих продуктов: они богаты калием, магнием и клетчаткой, а также содержат вещества, которые могут улучшать работу сосудов и способствовать их расслаблению. Авторы отмечают, что несмотря на ограничения исследований, результаты указывают на возможную пользу бобовых и сои для здоровья сердечно-сосудистой системы и поддерживают рекомендации включать их в рацион чаще.