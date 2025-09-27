Исследование: усилия, вложенные в здоровье коленей в молодости, окупятся позднее

Колени являются одними из самых важных суставов, но при этом за ними хуже всего следят. Наука утверждает, что усилия, вложенные в здоровье коленей сейчас, окупятся позднее. На сайте ВВС опубликован материал, посвященный этой теме.

Вы можете заметить это уже в тридцать лет: тупая боль в коленях при смене погоды, скованность, когда утром встаете с постели. Все это нежелательные признаки того, что ваши колени уже не являются тем "хорошо смазанным механизмом", каким были когда-то. Набор веса, аутоиммунные заболевания и генетика – все это может ускорить начало проблем с коленями. Исследования показывают, что при обычной ходьбе нагрузка на колени эквивалентна полуторакратному весу тела.

После боли в спине, пульсирующие боли в коленях являются наиболее часто упоминаемым заболеванием опорно-двигательного аппарата у пожилых людей, влияя на все – от подвижности до качества жизни.

"Колено – это один из самых сложных суставов во всем теле, – говорит Аникар Чабра, хирург-ортопед и заведующий отделением спортивной медицины в клинике Мейо в Финиксе, США. – Оно несет полную нагрузку нашего веса при каждом шаге".

Исследования показали, что укрепление четырех, поддерживающих колено, групп мышц (подколенных, ягодичных, квадрицепсов и икроножных) с помощью упражнений может предотвратить дегенерацию хряща, ведущую к остеоартриту, отсрочить или даже предотвратить необходимость замены коленного сустава. Более того, у людей на ранних стадиях остеоартрита сильные мышцы способны снизить нагрузку на сустав и уменьшить боль.

Укрепление мышц, стабилизирующих колено, особенно важно для пожилых людей, поскольку повышение стабильности значительно снижает риск падений, отмечает Чабра.

Среди других, часто упускаемых из виду, преимуществ: упражнения улучшают проприоцепцию – подсознательное ощущение положения тела в пространстве.

Специалисты рекомендуют заниматься укреплением коленей уже с тридцати лет: именно в этом возрасте мы начинаем очень медленно терять мышечную массу и плотность костной ткани.