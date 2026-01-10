Врач из Тегерана: речь идет о более чем 200 погибших участниках протеста

Врач из Тегерана сообщил изданию TIME на условиях анонимности, что только в шести больницах иранской столицы было зафиксировано не менее 217 смертей протестующих, раненных боевыми патронами.

Если эти данные подтвердятся, такая цифра станет сигналом начала массовой кровавой расправы, предвестником которой стало почти полное отключение интернета и телефонной связи в стране с вечера четверга, 8 января.

Это также является прямым вызовом президенту США Дональду Трампу, который предупредил, что режим "поплатится по полной", если начнет убивать демонстрантов, выходящих на улицы с 28 декабря.