x
10 января 2026
|
последняя новость: 10:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 января 2026
|
10 января 2026
|
последняя новость: 10:32
10 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Врач из Тегерана: речь идет о более чем 200 погибших участниках протеста

Иран
время публикации: 10 января 2026 г., 09:49 | последнее обновление: 10 января 2026 г., 10:25
Врач из Тегерана: речь идет о более чем 200 погибших участниках протеста
AP

Врач из Тегерана сообщил изданию TIME на условиях анонимности, что только в шести больницах иранской столицы было зафиксировано не менее 217 смертей протестующих, раненных боевыми патронами.

Если эти данные подтвердятся, такая цифра станет сигналом начала массовой кровавой расправы, предвестником которой стало почти полное отключение интернета и телефонной связи в стране с вечера четверга, 8 января.

Это также является прямым вызовом президенту США Дональду Трампу, который предупредил, что режим "поплатится по полной", если начнет убивать демонстрантов, выходящих на улицы с 28 декабря.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 10 января 2026

Реза Пехлеви призвал иранцев к проведению еще двух ночей протестов
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 10 января 2026

Число погибших в ходе столкновений в Иране растет, в стране отключен интернет