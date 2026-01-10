Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 10 января, на большей части территории страны сохранится пониженная температура. Облачно, слабый ветер

В Иерусалиме – 9-15 градусов, в Тель-Авиве – 15-19, в Хайфе – 13-19, в Эйлате – 15-22, в Беэр-Шеве – 12-19, на побережье Мертвого моря – 15-22, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-19, в Ариэле – 10-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-19, на Голанских высотах – 10-16.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 20 градусов, высота волн – 140-380 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 25 км/ч).

В воскресенье – переменная облачность, слабые дожди преимущественно на севере. В понедельник-четверг – дожди.