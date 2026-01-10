НБА. Дени Авдия набрал 20 очков. "Портленд" победил "Хьюстон"
время публикации: 10 января 2026 г., 07:48 | последнее обновление: 10 января 2026 г., 07:48
В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" победил "Хьюстон Рокетс" 111:105.
"Портленд" одержал пятую победу подряд и занимает девятое место в Западной конференции.
Самый результативный игрок матча - звезда "ракет" Кевин Дюрант (30 + 12 подборов + 4 передачи).
Израильский форвард хозяев Дени Авдия набрал 20 очков, сделал 3 подбора, 6 передач и 2 перехвата.
Самый результативный игрок "Портленда" - форвард Тумани Камара (25 + 2 пдбора + 3 передачи + 1 перехват).
