В Иерусалиме от кори умер третий ребенок за неделю. Ашдод и Кирьят-Гат – в зоне заражения

В больнице "Адаса" в Иерусалиме скончался полуторагодовалый ребенок, заразившийся корью не будучи вакцинирован.

Это вторая смерть невакцинированного ребенка от кори в Иерусалиме за сутки и третья меньше чем за неделю. Днем ранее от болезни скончалась годовалая девочка, а в минувшие выходные – полуторагодовалый мальчик.

С начала эпидемии скончались уже пять детей (в прошлом месяце умерли двое детей в возрасте полутора и двух лет).

На текущий момент очаги эпидемии имеются в Иерусалиме, Бейт-Шемеше, Бней-Браке, Харише, Модиин-Илите, Ноф а-Галиле, к которым на этой неделе добавились Кирьят-Гат и Ашдод.

В этих населенных пунктах можно явиться в больничную кассу или в центр матери и дитя ("Типат Халав") для вакцинации от кори без очереди.