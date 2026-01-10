Али Лариджани обвинил Израиль в "войне в Иране"

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, выступая на фоне масштабных протестов против режима аятолл, заявил, что в стране – "горячая фаза войны". Он подчеркнул, что в данной ситуации "нет ни мира, ни прекращения огня", и прямо обвинил Израиль в причастности к происходящему, заявив: "Израиль стоит за нынешней ситуацией".

Высокопоставленный чиновник обвинил "врагов" в попытках поляризовать иранское общество. Он подчеркнул, что иранская нация уже не раз доказывала свою готовность "стоять до смерти", когда идентичность и существование государства оказываются под угрозой. Эти заявления прозвучали на фоне сообщений о массовых беспорядках во всех провинциях страны и жестких предупреждений со стороны Вашингтона.

Ранее Лариджани также отвечал на угрозы президента США Дональда Трампа, заявив, что любое вмешательство Америки во внутренние дела Ирана приведет к дестабилизации всего региона и нанесет удар по интересам США. Иранское руководство продолжает придерживаться линии, согласно которой внутреннее недовольство подогревается внешними силами, в первую очередь Израилем и США.