Здоровье

Ученые возрождают древний ген для борьбы с подагрой

Исследования
время публикации: 28 августа 2025 г., 14:23
Ученые возрождают древний ген для борьбы с подагрой
Wikipedia.org. Фото: Nassira Aradoini

Ученые впервые смогли вернуть в клетки печени человека древний ген уриказы с помощью технологии CRISPR, что привело к снижению уровня мочевой кислоты и открыло новые перспективы в лечении подагры.

Команда из Университета штата Джорджия решила обратиться к эволюционной истории. Люди и человекообразные обезьяны потеряли ген уриказы около 20-29 миллионов лет назад, тогда как большинство других животных сохранили его. Уриказа расщепляет мочевую кислоту, препятствуя ее накоплению в крови и образованию кристаллов. Есть гипотеза, что эта потеря в прошлом помогала приматам выживать, так как повышенный уровень мочевой кислоты позволял эффективнее превращать фруктозу в жир во времена недостатка пищи.

Исследователи использовали CRISPR-Cas9, чтобы встроить реконструированный ген уриказы в клетки человеческой печени. В результате фермент заработал, снижая уровень мочевой кислоты и предотвращая накопление жира, вызванное фруктозой. Чтобы проверить, сохранится ли эффект в более сложной модели, ученые перешли от обычных клеток к трехмерным сфероидам печени – лабораторно выращенным мини-органам. И там уриказа показала тот же результат: уровень мочевой кислоты уменьшался, а сам фермент попадал в пероксисомы – клеточные структуры, где он и должен работать.

Эти результаты показывают, что восстановленный ген может быть не только функционален, но и безопасен, открывая путь к созданию новых методов терапии подагры и других заболеваний, связанных с высоким уровнем мочевой кислоты.

