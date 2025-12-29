x
29 декабря 2025
|
последняя новость: 11:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 декабря 2025
|
29 декабря 2025
|
последняя новость: 11:22
29 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

В Израиле появится новая сеть частных больниц

Больничные кассы
Больницы
время публикации: 29 декабря 2025 г., 11:17 | последнее обновление: 29 декабря 2025 г., 11:17
В Израиле появится новая сеть частных больниц
Avshalom Sassoni/Flash90

Четыре частных медицинских центра с 2026 года начнут работать как единая сеть частных больниц Medica. Среди совладельцев – больничные кассы "Леумит" и "Меухедет".

В новую структуру войдут сеть клиник "Наара", больница "Элиша" в Хайфе, медицинский центр RMC в Афуле, больница "Рафаэль" в Тель-Авиве, патологический центр в Реховоте.

Согласно заявлению сети, ее цель - получать около 75% потока пациентов от больничных касс, то есть из государственной системы, а не полностью частным образом.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook