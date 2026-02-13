На Прибрежном шоссе начался протест против освобождения "харедим" от призыва

Десятки автомобилей собрались в пятницу в районе Глилот перед началом массовой акции протеста резервистов и инвалидов ЦАХАЛа против планируемого утверждения закона, освобождающего ультраортодоксальных молодых людей от службы в ЦАХАЛе.

В ходе акции, организованной движением "Катеф ле-Катеф" ("Плечом к плечу"), грузовые и легковые автомобили колонной в несколько рядов будут медленно ехать по 2-му шоссе ("Квиш а-Хоф", или Прибрежное шоссе), мешая движению остального транспорта. Протестующие планируют замедлить движение на протяжении многих часов. В полиции готовятся к многокилометровым пробкам на 2-м шоссе и заранее рекомендуют водителям рассмотреть альтернативные маршруты.

Поводом для проведения акции стало нападение ультраортодоксов на активистов–"милуимников", раздававших листовки в Бней-Браке. Инцидент произошел в среду: активисты приехали в Бней-Брак раздавать листовки с призывами к молодым людям рассмотреть существующие варианты службы. Местные жители напали на них, они рвали и сжигали листовки, оскорбляли солдат и избивали их, в результате чего те были вынуждены спасаться бегством.