Визит Нетаниягу в США: предвыборный или предвоенный? Итоги недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Визит премьер-министра в США – событие, которое еще совсем недавно приводило к замиранию политической жизни в Израиле. Оппозиция воздерживалась от подачи вотумов недоверия, коалиция воздерживалась от представления спорных законопроектов и инициатив. Эти времена ушли в прошлое вместе с многочисленными иными нормами политической культуры. Борьба стала борьбой без правил, и уходящая неделя – яркое тому подтверждение.

Публикация премьер-министром Биньямином Нетаниягу отрывков стенограмм секретных совещаний и встреч не могла не вызвать скандала. Нетаниягу это понимал, однако сознательно шел на этот шаг. В том же ряду инициатива по изъятию слова "бойня" из названия законопроекта по увековечиванию памяти павших 7 октября 2023 года. Цель, которую преследует премьер-министр: сформировать в общественном мнении картину, которая снимала бы с него как можно больше ответственности за трагедию 7/10 и предшествующие события. Нетаниягу готовится к началу работы той единственной "комиссии", которая в состоянии в обозримом будущем отстранить его от власти. Называется эта "комиссия" предвыборной кампанией.

Остальные политические игроки также продолжают подготовку к выборам. Смотрич расширяет контроль Израиля в Иудее и Самарии и все острее конфликтует с лидерами ультраортодоксов по вопросу о призыве в ЦАХАЛ. Харедим, в свою очередь, не демонстрируют готовности к компромиссу и сводят шансы на утверждение закона о призыве к минимуму.

Итамар Бен-Гвир продолжает делать то, чему посвятил большую часть каденции – ссориться с юридическим советником правительства.

На фоне всего этого премьер-министр Биньямин Нетаниягу отправился с визитом в США, а в его окружении заявляют, что на следующей неделе он повторит поездку в США, на сей раз для участия в первом заседании "Совета мира".

В оппозиции понимают, что ключ к дате выборов в руках не у них, а у Нетаниягу, и каждый по-своему готовится к официальному началу предвыборной кампании.

Протоколы: вскрытие правды или перевод стрелок

С точки зрения содержания, отрывки протоколов и стенограмм, опубликованные премьер-министром Биньямином Нетаниягу, не открыли практически ничего нового. Тот факт, что на протяжении многих лет статус-кво в отношении Газы был почти неоспоримым консенсусом в военном и политическом истеблишменте Израиля, известен всем. Главной причиной этой концепции было отсутствие четкого, ясного и приемлемого ответа на вопрос, что будет происходить в Газе на следующий день после свержения власти ХАМАСа. Нетаниягу не хотел (и не хочет) возвращения туда администрации Рамаллы, военные не хотят долгосрочной оккупации и взятия на себя ответственности за повседневную жизнь в Газе. У всех были свои интересы, которые сходились в одной точке – "слабый ХАМАС в Газе это меньшее зло, чем любая альтернатива".

Но есть немало вопросов. Как всегда, после крупной катастрофы, значение имеет не только общая концепция, но и частные, оперативные решения.

Война утечек началась не с публикации премьером выборочных цитат и избранных отрывков стенограмм.

Меньше чем через месяц после нападения ХАМАСа на Израиль был опубликован "документ Либермана", согласно которому глава НДИ еще в 2016 году предупреждал о готовящемся нападении ХАМАСа на Израиль. И это только один пример из многих.

А через несколько дней после публикации премьером протоколов, была опубликована информация, согласно которой Нетаниягу уже в 2018 году знал о плане "Стена Йерихона" – плане, который был практически полным сценарием "Потопа Аль-Аксы", хамасовского плана, реализованного 7 октября 2023 года. В опубликованных выдержках Нетаниягу утверждал, что никогда ему этот план представлен на изучение не был.

Когда-нибудь следственная комиссия даст ответы на вопросы о том, что происходило за годы, месяцы, недели, дни и часы до нападения ХАМАСа 7 октября. А то, что мы видим в последние дни – это в первую очередь политика. Нетаниягу важно дать в руки своим сторонникам козыри, необходимые для того, чтобы отбивать атаки на премьера. Объективно говоря, доводы эти малоубедительны. Тот факт, что военные и политики противились оккупации Газы, свержению власти ХАМАСа, ликвидации лидеров террористических организаций и поддерживали насыщение Газы катарскими деньгами, ничего не говорит о позиции самого Нетаниягу. Но сегодня для премьер-министра наиболее важно консолидировать своих сторонников в преддверии предвыборной кампании. Совершенно очевидно, что никакой следственной комиссии в ближайшие недели не будет, а если представить, что тот или иной ее формат будет создан до начала предвыборной кампании, то никаких выводов она сделать не успеет. А значит цитаты, опубликованные премьером с одной стороны и контр-цитаты с другой, будут важными "боеприпасами" в ходе предвыборной битвы.

Нетаниягу воспользовался своим преимуществом премьер-министра, имеющего право на публикацию документов. Оппозиция такого права не имеет и поэтому ей приходится опираться на анонимные сливы, утечки и документы, случайно нашедшие путь в прессу. С точки зрения противников Нетаниягу, содержание документов гораздо важнее, чем то, каким путем они стали достоянием гласности.

Иудея и Самария: тихая аннексия или политическая игра?

На этой неделе военно-политический кабинет утвердил ряд шагов по расширению израильского контроля в Иудее и Самарии. Некоторые называют эти решения "ползучей аннексией". Отмена "иорданского закона", препятствующего приобретению евреями земли за пределами так называемой "зеленой черты", расширение полномочий по соблюдению израильского закона в районах A и B, где гражданская власть принадлежит палестинской администрации, это только часть шагов, которые были представлены министром обороны Исраэлем Кацем ("Ликуд") и министром финансов Бецалелем Смотричем ("Ционут Датит"). Речь идет, разумеется, не об аннексии. Никто не собирается сейчас вступать в конфронтацию с США, принимая декларативное решение о распространении суверенитета на отдельные районы Иудеи и Самарии. Однако и те шаги, решение о которых принял военно-политический кабинет, как бы к ним не относиться, являются драматическими. Стоит отметить, что на сей раз они были подготовлены более серьезно, чем многие иные инициативы этой коалиции, и, как сообщил телеканал I24 News, даже юридический советник правительства Гали Баарав-Миара не нашла поводов для того, чтобы блокировать предложения Каца и Смотрича. Как надеются в окружении министра финансов, они позволят ему приподнять голову над электоральным барьером.

"Нет пророка в своем отечестве", – наверняка повторяет Смотрич, глядя неделя за неделей на результаты опросов общественного мнения. И сторонники, и противники министра финансов признают, что не было политика, столь заметно изменившего за такой короткий срок ситуацию в Иудее и Самарии. Тот факт, что это никоим образом не влияет на печальную для Смотрича картину его электоральной популярности, говорит лишь о том, что для религиозно-сионистского сектора будущее Иудеи и Самарии – уже не главное. Тот факт, что Бецалель Смотрич воспринимается многими как политический или идеологический партнер ультраортодоксов, готовый поддержать законопроект, освобождающий их от службы в ЦАХАЛе, стал гораздо более важным, чем усилия главы "Ционут Датит" по превращению ситуации в Иудее и Самарии в необратимую. Появление на общественном поле Офера Винтера также является политической угрозой для Смотрича. Именно поэтому в последние дни его риторика в отношении ультраортодоксальных партий стала гораздо более резкой, чем раньше. Как поведет себя Смотрич, когда дело дойдет (если дойдет) до голосования по закону о призыве, пока неясно.

Закон о призыве: кризис перед утверждением или крах переговоров?

Несмотря на отсутствие реальных решений по закону Боаза Бисмута, известному как "закон о призыве", на уходящей неделе продолжились обсуждения и обмен обвинениями, в первую очередь внутри ультраортодоксальных партий.

Телеканал "Кешет" сообщил, что главы литовского направления в ультраортодоксальном иудаизме, то есть духовные лидеры партии "Дегель а-Тора", отказались от первоначального намерения поддерживать этот законопроект. Если это так, то на попытках утвердить закон о призыве в Кнессете 25-го созыва можно поставить точку. Идет ли речь о тактике на последних этапах переговоров или о реальном кризисе, сказать сложно.

В ультраортодоксальных кругах утверждают, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу пытался из США поговорить с раввином Моше Гилелем Гиршем, однако получил отказ. В окружении Нетаниягу утверждают, что предпринимаются попытки прийти к договоренностям между ультраортодоксами и юридическим советником комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне. Одновременно, все чаще можно слышать о том, что политическая система переходит к тому, что называется "план б": утверждение бюджета на 2026 год и сразу за тем объявление досрочных выборов, которые пройдут во второй половине июня. Косвенное подтверждение этому было получено на уходящей неделе, когда ШАС и "Дегель а-Тора" поддержали голосование по разделению закона о хозяйственном регулировании. Без этого утверждения нельзя было бы продвигаться в вопросе утверждения бюджета. А бюджет ультраортодоксам нужен не меньше, чем Биньямину Нетаниягу.

Юридическое противостояние: принципы или достижения?

12 февраля состоялось рассмотрение апелляции с требованием обязать министра юстиции созвать заседание комиссии по назначению судей. Напомним, что глава этой комиссии, министр юстиции Ярив Левин, отказывается созывать заседание из-за отказа главы Верховного суда Ицхака Амита согласиться на назначение в Верховный суд кандидатов Левина – доктора Авиада Бакши и доктора Рафи Битона.

На данный момент в Верховном суде не хватает четырех судей, и паралич работы комиссии по назначению судей приводит к еще большему замедлению рассмотрения дел. Состав коллегии, рассматривавшей апелляцию, был вполне благоприятен для Левина: Офер Гроскопф, Алекс Штайн, Гила Кнафи-Штайниц, однако и они не смогли скрыть своего удивления действиями Левина, парализующего работу комиссии из-за не назначения двух конкретных кандидатов.

Чем ближе завершение каденции, тем яснее, что политический профессионализм – это далеко не самая сильная черта Ярива Левина. На данный момент у него есть возможность "выторговать" назначение двух консервативных судей в Верховный суд. В случае смены власти в Израиле на ближайших выборах и, как следствие, смены состава комиссии по назначению судей, нет сомнений в том, что в Верховный суд будут назначены четверо судей либерально-активистской школы.

Упрямство Левина возможно пойдет ему на пользу на предстоящих выборах, однако едва ли – на пользу делу расширения представительства консервативных судей в Верховном суде.

На этой неделе Левин распространил заявление, в котором призвал коалицию завершить утверждение законов юридической реформы до конца каденции. Без изменения состава Верховного суда большинство этих инициатив постигнет та же участь, что и закон об ограничении действия принципа крайней неприемлемости: они будут отменены БАГАЦем.

Визит Нетаниягу в США: предвыборный или предвоенный?

Результаты переговоров Нетаниягу с Трампом в Белом доме остаются тайной, и, судя по всему, мы узнаем их детали заметно позже. Однако политический интерес Нетаниягу заключается в том, чтобы Трамп принял решение как можно быстрее – как по поводу Ирана, так и по поводу Газы. Менее всего Нетаниягу заинтересован в военных действиях одновременно с предвыборной кампанией. Даже если выборы пройдут в сентябре, военно-политические решения должны быть приняты в самое ближайшее время. В окружении Нетаниягу заявляют, что на следующей неделе он вновь посетит США. Возможно, после этого визита станут яснее планы по Газе, там от Израиля зависит гораздо больше, чем в вопросе по Ирану.

А пока что президент США выразил возмущение тем, что президент Израиля Герцог отказывается дать помилование премьер-министру Биньямину Нетаниягу. "Он должен стыдиться, что не дает помилование Нетаниягу", – заявил Трамп. Означает ли это, что Трамп знает о решении Герцога? Во всяком случае, это означает, что данная тема обсуждалась на драматической встрече двух лидеров в Белом доме.