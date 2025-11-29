12-летняя девочка скончалась от осложнений гриппа: это вторая смерть за неделю

12-летняя девочка из Модиин-Илита скончалась в субботу, 29 ноября, в больнице "Шиба" от агрессивной бактериальной инфекции, развившейся вследствие заболевания гриппом.

Сообщается, что у девочки развилась тяжелая пневмония, и она была госпитализирована продолжительное время. В субботу ее состояние ухудшилось, и врачам не удалось спасти пациентку.

Это вторая смерть от осложнений гриппа за неделю: во вторник умерла 11-летняя Рахель Хигер из того же города.

Как сообщает INN, похороны 12-летней Эфрат Эстер Меирсдорф состоятся в субботу вечером в Эльаде.