12-летняя девочка скончалась от осложнений гриппа: это вторая смерть за неделю
время публикации: 29 ноября 2025 г., 21:51 | последнее обновление: 29 ноября 2025 г., 22:13
12-летняя девочка из Модиин-Илита скончалась в субботу, 29 ноября, в больнице "Шиба" от агрессивной бактериальной инфекции, развившейся вследствие заболевания гриппом.
Сообщается, что у девочки развилась тяжелая пневмония, и она была госпитализирована продолжительное время. В субботу ее состояние ухудшилось, и врачам не удалось спасти пациентку.
Это вторая смерть от осложнений гриппа за неделю: во вторник умерла 11-летняя Рахель Хигер из того же города.
Как сообщает INN, похороны 12-летней Эфрат Эстер Меирсдорф состоятся в субботу вечером в Эльаде.