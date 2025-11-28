Сальмонелла в тхине: компания "Тхинат а-Насих" отзывает ряд товаров

Компания "Тхинат а-Насих" сообщает, что в некоторых видах товаров были обнаружены следы бактерии сальмонелла. В сотрудничестве со Службой надзора над качеством продуктов питания при министерстве здравоохранения компания отзывает несколько видов тхины из продажи.

Речь идет о различных видах тхины (пасты из кунжута) со сроком годности от 13.07.2027 по 06.11.2027 включительно.

Наименование тхины, подлежащей отзыву из продажи:

"Аль Амир", упаковки по 450 г, 900 г, 17 кг;

"Тааман", упаковки по 450 г, очищенная и цельная тхина;

"Рами Леви", упаковки по 500 г, очищенная и цельная,

"Рами Леви" 1 кг, очищенная,

"А-Насих" очищенная, упаковки по 450 г и промышленные упаковки по 17 кг,

"А-Насих" цельная тхина, упаковки по 450 г,

KAPRI 450 г и 900 г,

"Гаргир а-Захав" – 500 г.

Компания просит клиентов, которые приобрели продукты с указанными сроками годности, воздержаться от их употребления в пищу. Компания отзывает товар из каналов распространения. Для вопросов и разъяснений звоните по телефону 04-6780301.

У здоровых людей бактерии сальмонеллы могут вызывать заболевание, проявляющееся лихорадкой, диареей (иногда с кровью), тошнотой, рвотой и болями в животе. В редких случаях могут возникнуть осложнения. У чувствительных групп населения, таких как маленькие дети, люди с ослабленной иммунной системой и пожилые люди, бактерии сальмонеллы могут вызвать серьезные осложнения, которые иногда приводят к летальному исходу.