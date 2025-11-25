Десятилетняя девочка скончалась от осложнений гриппа: первый случай в новом сезоне

В ночь на вторник девочка в возрасте десяти с половиной лет, проживавшая в одном из населенных пунктов центральной части Израиля, скончалась в реанимации в результате осложнений гриппа. Это первый случай смерти от гриппа в этом сезоне, о котором сообщает министерство здравоохранения.

Девочка не страдала фоновыми заболеваниями, она была привита по обычному календарю вакцинации, однако не была вакцинирована против гриппа. Родители сообщили, что перед приездом в больницу у ребенка была высокая температура и боль в горле. В больницу она поступила уже в критическом состоянии.

В минздраве подчеркивают: заболеваемость гриппом в Израиле уже пересекла эпидемический порог, то есть, один больной заражает более одного человека.

Министерство здравоохранения рекомендуют сделать прививки от гриппа всему населению в возрасте от шести месяцев и старше с особым акцентом на людей старше 65-летнего возраста, хронических больных, страдающих такими заболеваниями, как диабет, сердечно-сосудистые болезни, заболевания легких, почечная недостаточность, онкология, и детей до пятилетнего возраста.

Хотя вакцина против гриппа не предотвращает заражение полностью, она значительно облегчает тяжесть заболевания, существенно снижает долю осложнений и предотвращает ухудшение состояния до тяжелого уровня, включая необходимость в искусственной вентиляции легких. Вакцинация доступна, бесплатно и осуществляется в поликлиниках больничных касс.

В минздраве отмечают, что вакцинация детей и молодых людей против гриппа может обеспечивать и определенную защиту для взрослых из их окружения. В Израиле до сих пор не вакцинированы от сезонного гриппа около 60% людей старше 65 лет, около 85% хронических больных и около 77% беременных, при этом есть признаки того, что в этом году заболеваемость может быть тяжелее, чем в предыдущие годы.

В прошлом году в Израиле от гриппа умерли, по меньшей мере, 422 госпитализированных, у которых был диагностирован грипп, четверо из них – дети до 18 лет, четверо молодые люди до 35-летнего возраста, 17 человек моложе 50 лет. Данные собраны по 13 общественным больницам, составляющим около 60% общей системы госпитализации, поэтому предполагается, что реальные цифры еще выше.