Минздрав Израиля разрешил купание на пляжах в Крайот

Министерство здравоохранения Израиля сообщает, что снят запрет на купание на пляжах в районе Крайот (около Хайфы).

Решение было принято после получения нормальных результатов микробиологических исследований прибрежных вод.

Сейчас в Израиле жарко, температура воды в Средиземном море 29 градусов. Волны до 0,8 метра.

Минздрав напоминает, что купание разрешено только на специально отведенных пляжах.