Минздрав Израиля разрешил купание на пляжах в Крайот
время публикации: 29 сентября 2025 г., 12:22 | последнее обновление: 29 сентября 2025 г., 12:25
Министерство здравоохранения Израиля сообщает, что снят запрет на купание на пляжах в районе Крайот (около Хайфы).
Решение было принято после получения нормальных результатов микробиологических исследований прибрежных вод.
Сейчас в Израиле жарко, температура воды в Средиземном море 29 градусов. Волны до 0,8 метра.
Минздрав напоминает, что купание разрешено только на специально отведенных пляжах.
Ссылки по теме