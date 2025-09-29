x
29 сентября 2025
|
последняя новость: 12:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 сентября 2025
|
29 сентября 2025
|
последняя новость: 12:35
29 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Минздрав Израиля разрешил купание на пляжах в Крайот

Средиземное море
Пляжи
Минздрав
время публикации: 29 сентября 2025 г., 12:22 | последнее обновление: 29 сентября 2025 г., 12:25
Минздрав Израиля разрешил купание на пляжах в Крайот
Фото: А.Завин/NEWSru.co.il

Министерство здравоохранения Израиля сообщает, что снят запрет на купание на пляжах в районе Крайот (около Хайфы).

Решение было принято после получения нормальных результатов микробиологических исследований прибрежных вод.

Сейчас в Израиле жарко, температура воды в Средиземном море 29 градусов. Волны до 0,8 метра.

Минздрав напоминает, что купание разрешено только на специально отведенных пляжах.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 28 сентября 2025

Минздрав Израиля: купание на пляжах в Крайот опасно