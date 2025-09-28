x
28 сентября 2025
28 сентября 2025
28 сентября 2025
28 сентября 2025
Здоровье

Суд разрешил эвтаназию безнадежно больного в больнице "Шиба"

Судебные решения
Больницы
Инвалидность
Социальные проблемы
время публикации: 28 сентября 2025 г., 18:10 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 18:19
Суд разрешил эвтаназию безнадежно больного в больнице "Шиба"
Omer Fichman/FLASH90

В больнице "Шиба" с разрешения суда была проведена процедура эвтаназии пациента Михаэля Подольского, страдающего боковым амиотрофическим склерозом в прогрессирующем состоянии. Для принятия максимально взвешенного решения судья Амир Лукашински-Галь посетил истца у него дома и тщательно рассмотрел все аспекты.

Как сообщает Walla, Михаэль Подольский страдал от постоянно ухудшающегося состояния вследствии БАС (бокового амиотрофического склероза – неизлечимого дегенеративного неврологического заболевания, постепенно приводящего к параличу. В течение трех последних лет Подольский находился на аппарате искусственной вентиляции легких, потому что вследствие болезни не мог дышать самостоятельно.

Он с помощью своего адвоката Амита Гуревича обратился в суд, указав, что право на автономию и человеческое достоинство обязывает предоставить ему возможность выбрать время и способ завершения своей жизни вместо того, чтобы продолжать существовать, испытывая нарастающие физические и психические страдания, при полной утрате способностей к движению и коммуникации.

Судья окружного суда Амир Лукашински-Галь после тщательного рассмотрения вопроса утвердил его просьбу. Он постановил, что эвтаназия будет разрешена при условии, что выполняющий процедуру врач удостоверится у пациента в его желании перед началом процедуры. И действительно, перед началом процесса снижения темпа искусственной вентиляции легких врач выполнил все установленные судом требования.

Сообщается, что судебный вердикт был вынесен в июле текущего года. После того, как суд удовлетворил просьбу Михаэля Подольского, пациент отдал распоряжение передать его органы для трансплантации людям, нуждающимся в донорских органах.

Данное решение, возможно, станет прецедентом, который вновь возобновит общественный дискурс вокруг необходимости четкого законодательства по вопросу эвтаназии.

Здоровье
