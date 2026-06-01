Препараты от анемии замедляют рост опухолей и приносят двойную пользу онкологическим больным

Согласно новому исследованию финских ученых, препараты для лечения анемии могут обладать и противораковым эффектом. Исследователи из Университета Оулу и Университета Восточной Финляндии выяснили, что лекарства класса HIF-PHI, применяемые при хронической болезни почек, способны не только стимулировать выработку эритроцитов, но и замедлять рост опухолевых клеток.

Обычно эти препараты работают за счет стабилизации белков, помогающих клеткам адаптироваться к нехватке кислорода. Однако ученые обнаружили, что лекарства влияют на клеточный рост и формирование кровеносных сосудов даже без участия этих кислородочувствительных белков.

По словам ученых, результаты стали неожиданностью для команды. Вместо ожидаемого воздействия только через "кислородный" механизм препараты продемонстрировали способность подавлять рост клеток и мешать образованию новых сосудов, необходимых опухолям для развития. Авторы работы считают, что открытие может быть особенно важным для онкологических пациентов, которые часто страдают анемией из-за опухоли или химиотерапии. В перспективе такие препараты могут одновременно помогать справляться и с анемией, и с ростом опухоли.

Сейчас исследователи ищут клинических партнеров для проведения испытаний на пациентах. Ученые подчеркивают, что полученные результаты пока подтверждены только в лабораторных условиях и требуют дальнейшей проверки в клинике.