x
01 июня 2026
|
последняя новость: 15:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
01 июня 2026
|
01 июня 2026
|
последняя новость: 15:05
01 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Препараты от анемии замедляют рост опухолей и приносят двойную пользу онкологическим больным

Исследования
Медицина
Онкология
время публикации: 01 июня 2026 г., 13:40 | последнее обновление: 01 июня 2026 г., 13:40
Препараты от анемии замедляют рост опухолей и приносят двойную пользу онкологическим больным
AP Photo/Jae C. Hong

Согласно новому исследованию финских ученых, препараты для лечения анемии могут обладать и противораковым эффектом. Исследователи из Университета Оулу и Университета Восточной Финляндии выяснили, что лекарства класса HIF-PHI, применяемые при хронической болезни почек, способны не только стимулировать выработку эритроцитов, но и замедлять рост опухолевых клеток.

Обычно эти препараты работают за счет стабилизации белков, помогающих клеткам адаптироваться к нехватке кислорода. Однако ученые обнаружили, что лекарства влияют на клеточный рост и формирование кровеносных сосудов даже без участия этих кислородочувствительных белков.

По словам ученых, результаты стали неожиданностью для команды. Вместо ожидаемого воздействия только через "кислородный" механизм препараты продемонстрировали способность подавлять рост клеток и мешать образованию новых сосудов, необходимых опухолям для развития. Авторы работы считают, что открытие может быть особенно важным для онкологических пациентов, которые часто страдают анемией из-за опухоли или химиотерапии. В перспективе такие препараты могут одновременно помогать справляться и с анемией, и с ростом опухоли.

Сейчас исследователи ищут клинических партнеров для проведения испытаний на пациентах. Ученые подчеркивают, что полученные результаты пока подтверждены только в лабораторных условиях и требуют дальнейшей проверки в клинике.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 29 июня 2025

Израильские ученые смогли определить риск развития лейкемии по анализу крови