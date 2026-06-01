Найдены бельгийская овчарка с щенками, похищенные в Бейтар-Илите

Полиция сообщила, что в Бейтар-Илите были найдены бельгийская овчарка и 10 щенков, украденные в конце прошлой недели из городского собачьего пансиона. По данным полиции, животные содержались в самодельной клетке в тяжелых условиях.

Сообщение о взломе пансиона и краже собаки с щенками поступило в полицию 28 мая.

Вечером 31 мая было обнаружено место, где удерживали животных. На место вызвали инспектора муниципальной ветеринарной службы, которому передали собаку и щенков для дальнейшего ухода.

Полиция также сообщила, что по подозрению в причастности к краже были задержаны и допрошены двое несовершеннолетних жителей Бейтар-Илита в возрасте 13 и 16 лет. По окончании допроса они были освобождены на ограничительных условиях.