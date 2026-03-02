Военная сводка минздрава: в больницы поступили 777 человек

Министерство здравоохранения сообщает, что с начала операции "Рычание льва" и по состоянию на понедельник, 2 марта 2026 года 07:00, в больницы были эвакуированы или прибыли сами 777 пострадавших. Из них в настоящее время госпитализированы или находятся в приемных отделениях 86 человек, в том числе четверо в тяжелом состоянии (двое из них – не в результате прямого попадания ракет), 20 в состоянии средней тяжести, состояние 58 определяется как легкое, четверо проходят медицинские обследования.

Минздрав обращается к пожилым людям с настоятельной рекомендацией идти в защищенное помещение крайне осторожно. Тем, кто проживает рядом с пожилыми людьми по возможности рекомендуется помочь им в выборе ближайшего и наиболее безопасного защищенного помещения, в тренировке маршрута до него, а также, если это возможно, приходить в защищенное помещение заранее – до сигнала тревоги, и предотвращать несчастные случаи, связанные с падениями по дороге к защищенным помещениям.

Минздрав сообщает также, что в связи с периодом чрезвычайной ситуации информационная служба ведомства "Коль а-Бриют" (*5400) усилена дополнительными сотрудниками, часы работы продлены – с 08:00 до 23:00, в пятницу центр работает с 08:00 до 13:00. По добавочному номеру 3 вас переключат на специальную экстренную линию информации по операции "Рычание льва".