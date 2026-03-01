90% опухолей предстательной железы содержат микропластик

Новое исследование показало, что микроскопические частицы пластика были обнаружены у девяти из десяти мужчин с диагностированным раком предстательной железы. Причем внутри самих опухолей их оказалось больше, чем в прилегающей здоровой ткани.

Пластик, применяемый в упаковке продуктов, контейнерах для еды, косметике и других повседневных товарах, со временем способен распадаться на мельчайшие частицы – особенно под воздействием нагрева, трения или химических процессов. Эти частицы могут попадать в организм с пищей, воздухом или через кожу. Ранее микропластик уже находили в различных органах, биологических жидкостях и даже в плаценте человека. Однако его влияние на здоровье до сих пор изучено не полностью.

В рамках исследования были проанализированы образцы ткани предстательной железы десяти пациентов, перенесших операцию по ее удалению. Частицы микропластика выявили в 90% опухолевых образцов и в 70% образцов здоровой ткани. Особенно показательно, что в раковой ткани концентрация пластика была значительно выше: в среднем примерно в 2,5 раза больше, чем в здоровых тканях – около 40 микрограммов на грамм против 16 микрограммов на грамм.

На первом этапе исследователи провели визуальную оценку образцов ткани. Затем они применили специальные аналитические приборы, чтобы определить количество микропластиковых частиц, их химический состав и структурные особенности. В работе внимание уделялось 12 наиболее распространенным видам пластиковых соединений. Поскольку пластик повсеместно используется в медицинском и лабораторном оборудовании, ученые приняли дополнительные меры, чтобы исключить риск внешнего загрязнения. Пластиковые инструменты по возможности заменили изделиями из алюминия, хлопка и других неполимерных материалов. Все исследования выполнялись в специально оборудованных чистых помещениях с контролируемыми условиями, предназначенных для точного анализа микропластика.