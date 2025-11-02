Ученые разрабатывают вакцину, которая сможет бороться со множеством детских инфекций

Международная группа исследователей и команда Исследовательского центра по малярии Шокло при Университете Махидола в Таиланде, провела анализ новых и ранее собранных геномов бактерии Haemophilus influenzae (H. influenzae). Образцы были получены из разных регионов мира и охватывали период с 1962 по 2023 год. Эти бактерии способны вызывать различные инфекции, обычно лечащиеся антибиотиками, однако, несмотря на название, они не имеют отношения к вирусу гриппа. Как сообщается в статье, опубликованной Nature Microbiology, исследователи обнаружили широкое распространение устойчивости к антибиотикам. Некоторые штаммы оказались невосприимчивыми к большинству их классов, что подчеркивает необходимость расширения глобальных систем наблюдения за H. influenzae.

Исследователи выяснили, что бактерии H. influenzae по всему миру имеют удивительно низкое генетическое разнообразие, что указывает на возможность создания универсальной вакцины, нацеленной на общие характеристики этих микроорганизмов. Некоторые потенциальные варианты вакцин были определены ранее, и результаты нового исследования открывают перспективы для дальнейших разработок. Хотя уже существует эффективная вакцина против H. influenzae типа b (Hib), вызывающего детский менингит и другие тяжелые инфекции, она не защищает от других разновидностей этого вида. Одним из таких штаммов является H. influenzae (NTHi), который считается основной причиной острых отитов у детей – ежегодно он вызывает около 175 миллионов случаев по всему миру. Кроме того, NTHi может становиться причиной синусита, конъюнктивита и нередко приводит к развитию пневмонии.

В исследования по секвенированию генома H. influenzae ученые впервые применили методы геномики для детального анализа этой бактерии в популяциях с высоким уровнем заболеваемости, например среди жителей приграничных районов Таиланда и Мьянмы. Исследователи провели секвенирование образцов, взятых из носовых мазков у детей, проживающих в лагере для перемещенных лиц Маэла в Таиланде. В результате было получено 4474 генома, которые были объединены с 5976 ранее опубликованными геномами H. influenzae, что позволило создать глобальную картину эволюции и распространения этого вида бактерий.

В лагере Маэла свыше 95% случаев пневмонии, вызванной H. influenzae, приходились на штаммы NTHi. Это свидетельствует о высокой способности данной бактерии вызывать заболевания и вытеснять как Hib, так и другие варианты H. influenzae, даже в популяциях, где вакцинация против Hib не проводилась. Ученые не выявили генетических различий между штаммами NTHi, чаще встречающимися у пациентов с пневмонией, что говорит о примерно одинаковом потенциале всех этих вариантов вызывать серьезные инфекции.

Множественная лекарственная устойчивость была широко распространена среди изолятов NTHi, полученных в Маэле, и наблюдалась также в других регионах мира. Проведенный анализ всей глобальной базы геномов показал, что у H. influenzae отсутствуют уникальные для отдельных стран или локально эволюционирующие линии, что характерно для многих других возбудителей респираторных заболеваний. Напротив, несмотря на высокий уровень генетической рекомбинации – обмена участками ДНК между бактериями в процессе размножения – общая генетическая изменчивость остается низкой. Это указывает на действие сильного отрицательного отбора, при котором новые мутации быстро устраняются, и открывает перспективы для разработки универсальных вакцин в будущем.