18 декабря 2025
Мир

Экс-ведущий Fox News: "В обращении к нации Трамп объявит о войне с Венесуэлой"

США
Венесуэла
время публикации: 18 декабря 2025 г., 00:40 | последнее обновление: 18 декабря 2025 г., 00:47
Такер Карлсон
AP Photo/ Alex Brandon

Бывший ведущий Fox News, правый политический комментатор Такер Карлсон заявил, что президент США Дональд Трамп в обращении к нации может объявить о войне с Венесуэлой.

Это заявление было сделано в подкасте Judging Freedom Эндрю Наполитано. По словам Карлсона, ему сказали, что вчера членов Конгресса "проинформировали", будто "война близка" и будет объявлена президентом. При этом Карлсон оговорился, что не знает, произойдет ли это.

Обращение Дональда Трампа к нации запланировано на 21:00 по восточному времени США (04:00 по израильскому времени). Белый дом указывает, что речь будет произнесена из Дипломатической приемной Белого дома.

Отметим, что заявление Карлсона прозвучало на фоне резкого обострения отношений между Вашингтоном и Каракасом: 16 декабря Трамп объявил о "полной блокаде" всех находящихся под санкциями нефтяных танкеров, заходящих в Венесуэлу и выходящих из нее.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
