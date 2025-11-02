x
02 ноября 2025
02 ноября 2025
02 ноября 2025
02 ноября 2025
Здоровье

Бывший заложник Алон Оэль перенес операции на глазу и на плече

время публикации: 02 ноября 2025 г., 15:16 | последнее обновление: 02 ноября 2025 г., 15:27
Бывший заложник Алон Оэль перенес операции на глазу и на плече
David Cohen/Flash90

Больница "Бейлинсон" в Петах-Тикве сообщила, что Алон Оэль, освобожденный после 738 дней плена в Газе, перенес операцию на глазу и ортопедическую операцию, в ходе которой из плеча был успешно удален осколок.

Сложная операция на глазу была направлена ​​на восстановление структуры глаза и улучшение зрения после длительного периода ухудшения состояния, вызванного тяжелыми условиями и отсутствием медицинской помощи, отмечается в заявлении администрации больницы, цитируемом сайтом Ynet.

Профессор Ирит Бахар, заведующая офтальмологическим отделением больницы "Бейлинсон", отмечает: "Это была сложная и необычная операция на глазу, которую планировалось провести два года назад. Мы удалили несколько осколков и провели пересадку хрусталика. Операция прошла успешно, и в ближайшие дни мы узнаем, насколько улучшилось зрение".

Алон Оэль – музыкант. Он уже снова играет на фортепиано. Общее его самочувствие оценивается медиками как удовлетворительное. Однако предстоит длительный период реабилитации для полного восстановления.

