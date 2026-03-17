Макрон: "Франция готова сопровождать суда в Ормузском проливе, когда ситуация будет спокойней"
время публикации: 17 марта 2026 г., 20:16 | последнее обновление: 17 марта 2026 г., 20:20
Президент Франции Эммануэль Макрон провел заседание кабинета национальной безопасности, на котором обсуждалась ситуация в Иране и на Ближнем Востоке. Он подчеркнул: Франция не является стороной конфликта.
"Франция не будет участвовать в операции по открытию Ормузского пролива. Но если ситуация станет более спокойной, когда удары в общем и целом прекратятся, мы готовы, вместе с другими странами, взять на себя ответственность за сопровождение судов", – сказал он.
Глава государства сообщил, что уже начал консультации с другими европейскими странами, Индией и партнерами в регионе. Он подчеркнул: задача Франции – защитить своих граждан и обеспечить свои интересы, быть надежным партнером и содействовать разрядке напряженности.
