Макрон: "Франция готова сопровождать суда в Ормузском проливе, когда ситуация будет спокойней"

Президент Франции Эммануэль Макрон провел заседание кабинета национальной безопасности, на котором обсуждалась ситуация в Иране и на Ближнем Востоке. Он подчеркнул: Франция не является стороной конфликта.

"Франция не будет участвовать в операции по открытию Ормузского пролива. Но если ситуация станет более спокойной, когда удары в общем и целом прекратятся, мы готовы, вместе с другими странами, взять на себя ответственность за сопровождение судов", – сказал он.

Глава государства сообщил, что уже начал консультации с другими европейскими странами, Индией и партнерами в регионе. Он подчеркнул: задача Франции – защитить своих граждан и обеспечить свои интересы, быть надежным партнером и содействовать разрядке напряженности.