Мир

Макрон: "Франция готова сопровождать суда в Ормузском проливе, когда ситуация будет спокойней"

Иран
Война с Ираном
Эмманюэль Макрон
время публикации: 17 марта 2026 г., 20:16 | последнее обновление: 17 марта 2026 г., 20:20
AP Photo/Thomas Padilla

Президент Франции Эммануэль Макрон провел заседание кабинета национальной безопасности, на котором обсуждалась ситуация в Иране и на Ближнем Востоке. Он подчеркнул: Франция не является стороной конфликта.

"Франция не будет участвовать в операции по открытию Ормузского пролива. Но если ситуация станет более спокойной, когда удары в общем и целом прекратятся, мы готовы, вместе с другими странами, взять на себя ответственность за сопровождение судов", – сказал он.

Глава государства сообщил, что уже начал консультации с другими европейскими странами, Индией и партнерами в регионе. Он подчеркнул: задача Франции – защитить своих граждан и обеспечить свои интересы, быть надежным партнером и содействовать разрядке напряженности.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 17 марта 2026

ОАЭ могут присоединиться к коалиции США по обеспечению безопасности Ормузского пролива
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 марта 2026

Трамп: мы разгромили иранскую армию и не желаем помощи стран NАТО
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 10 марта 2026

Макрон: Франция направит в Ормузский пролив 12 военных кораблей