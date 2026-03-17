Евролига. "Апоэль" победил "Париж"

В перенесенном матче двадцать первого тура Евролиги тель-авивский "Апоэль" обыграл "Париж" 93:82.

Матч переносился дважды. 3 марта он не состоялся и был вновь перенесен.

Парижане выиграли первую четверть 30:24 и первую половину матча 53:52.

"Красные" переломили ход встречи в третьей четверти. После 30 минут 75:68 в пользу "Апоэля".

Отличный матч провели лидеры израильской команды: Энтони Блэкни (24 + 5 подборов) и Элайджа Брайант (18 + 5 передач).