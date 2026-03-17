x
17 марта 2026
|
последняя новость: 20:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Источники: вместе с Лариджани были ликвидированы его сын и заместитель

время публикации: 17 марта 2026 г., 20:10 | последнее обновление: 17 марта 2026 г., 20:26
AP Photo/ Vahid Salemi

В результате удара, приведшего к ликвидации секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, был также ликвидирован его заместитель, Али Батени.

Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает Iran International. Также был убит и сын Лариджани, занимавший пост его специального помощника.

Кроме того, был уничтожен Касем Корейши – заместитель главы военизированного формирования "Басидж".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
