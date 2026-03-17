Источники: вместе с Лариджани были ликвидированы его сын и заместитель
время публикации: 17 марта 2026 г., 20:10 | последнее обновление: 17 марта 2026 г., 20:26
В результате удара, приведшего к ликвидации секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, был также ликвидирован его заместитель, Али Батени.
Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает Iran International. Также был убит и сын Лариджани, занимавший пост его специального помощника.
Кроме того, был уничтожен Касем Корейши – заместитель главы военизированного формирования "Басидж".