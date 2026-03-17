Избиение евреев в Калифорнии: обвинения в преступлении на почве ненависти предъявлены не будут

В Калифорнии прокуратура решила не предъявлять обвинений в преступлении на почве ненависти трем мужчинам, подозреваемым в избиении евреев в городе Сан-Хосе. Об этом сообщает издание San Francisco Chronicle.

Подозреваемые – 32-летний Брунейл Генри Хамаки, 20-летний Рамон Акоянс и 18-летний Рома Акоянс сдались полиции 16 марта. Им предъявлены обвинения в нападении при отягощающих обстоятельствах. Как отмечается, Хамаки – адвокат, специализирующийся на корпоративном праве.

Нападение было совершено 8 марта рядом с рестораном Augustine. Уроженцы Хайфы Лиор Зеэви и Даниэль Леви ждали очереди, беседуя друг с другом на иврите. На них напали три человека, которые начали их избивать, выкрикивая оскорбления в адрес евреев и требуя "не связываться с Ираном".

"Я повернулся, и меня начали избивать. Сильно избили. Очень болит. Не могу жевать, болит челюсть, болит спина", – рассказал один из пострадавших. Обоим израильтянам потребовалась госпитализация.

Первоначально преступление расследовалось как совершенное на почве ненависти. "Это гнусное нападение. Я нахожусь на связи с лидерами еврейской общины и полицией и буду сообщать о ходе расследования", – заявил несколько дней назад мэр Сан-Хосе Мэтт Махан.