Президент США об окончании войны с Ираном: "Мы еще не готовы прекратить"

Во вторник, 17 марта, отвечая на вопрос журналиста о плане обустройства Ирана "на следующий день" после войны, президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа, однако вновь подчеркнул, что в случае прекращения боевых действий Соединенными Штатами Ирану потребуется 10 лет на восстановление.

"Мы еще не готовы прекратить, но мы прекратим в... очень ближайшем будущем", – заявил Трамп.

Трамп также выразил свое разочарование в NАТО из-за отказа членов альянса удовлетворить просьбу США о помощи.

На вопрос о том, ожидать ли странам-членам NАТО какие-либо последствия из-за отказа поддержать призыв США, Трамп ответил: "На данный момент у меня ничего такого на уме нет".

Когда Трампа спросили, не беспокоят ли его предупреждения Ирана о том, что наземная операция США превратится в подобие войны во Вьетнаме, он заявил: "Я действительно ничего не боюсь".

Ранее рамп заявил, что большинство союзников по NАТО отклонили его запрос о помощи в обеспечении безопасного прохода судов через заблокированный Ираном Ормузский пролив, однако подчеркнул, что Вашингтон в их поддержке не нуждается.

"Большинство наших "союзников" по NАТО проинформировали Соединенные Штаты, что они не хотят участвовать в нашей военной операции против террористического режима Ирана на Ближнем Востоке. И это несмотря на то, что почти каждая страна решительно согласна с нашими действиями и тем, что Ирану ни при каких обстоятельствах нельзя позволить обладать ядерным оружием", – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

"Впрочем, я не удивлен их поведением, поскольку всегда считал NАТО, где мы тратим сотни миллиардов долларов в год на защиту этих самых стран, "дорогой с односторонним движением". Мы защищаем их, но они ничего не делают для нас, особенно в трудную минуту", – продолжил он.

"К счастью, мы разгромили иранскую армию. Их флот уничтожен, их ВВС уничтожены, их ПВО и радары уничтожены и, что, пожалуй, самое важное – их лидеры практически на всех уровнях устранены и больше никогда не будут угрожать нам, нашим союзникам на Ближнем Востоке или всему миру!"