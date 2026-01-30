В Хайфе умерла женщина, около полутора лет назад перенесшая неудачную липосакцию

В больнице РАМБАМ в Хайфе констатировали смерть Мирьям Ахмад Сулейман (33 года), которой около полутора лет назад потребовалась реанимация во время проведения липосакции. С тех пор состояние женщины было тяжелым.

Сулейман, замужняя женщина и мать двоих детей из Буейне-Нуджидат, проходила процедуру в клинике Country Beauty в Кфар-Манде. После инцидента министерство здравоохранения издало указ о закрытии данного заведения.