В Хайфе умерла женщина, около полутора лет назад перенесшая неудачную липосакцию
время публикации: 30 января 2026 г., 16:50 | последнее обновление: 30 января 2026 г., 17:47
В больнице РАМБАМ в Хайфе констатировали смерть Мирьям Ахмад Сулейман (33 года), которой около полутора лет назад потребовалась реанимация во время проведения липосакции. С тех пор состояние женщины было тяжелым.
Сулейман, замужняя женщина и мать двоих детей из Буейне-Нуджидат, проходила процедуру в клинике Country Beauty в Кфар-Манде. После инцидента министерство здравоохранения издало указ о закрытии данного заведения.