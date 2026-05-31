Семья покончившего с собой легендарного хоккеиста Клода Лемье пожертвовала его мозг науке

Семья легендарного канадского хоккеиста Клода Лемье, покончившего с собой 28 мая в возрасте 60 лет, приняла решение пожертвовать его мозг расположенному в Бостонском университете Центру исследований хронической травматической энцефалопатии.

"После окончания карьеры Клод посвятил свою жизнь помощи следующему поколению. Мы надеемся, что исследование, с которым будет связано его имя, позволит лучше понять природу заболевания, окажет содействие честному обсуждению проблемы и обеспечит лучшую защиту спортсменов и их близких", – говорится в заявлении семьи.

Хроническая травматическая энцефалопатия – редкое заболевание мозга, от которого страдают атлеты, занимающиеся единоборствами и контактными видами спорта, в том числе хоккеисты. ХТЭ было выявлено и у Клода Лемье. Его причиной становятся множественные травмы головы. Одно из проявлений болезни – суицидальные мысли.

Лемье – четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, и один из девяти хоккеистов, выигрывавший этот трофей с тремя разными клубами. Он становился обладателем Кубка Стэнли с "Монреаль Канадиенз", "Нью-Джерси Дэвилз" (дважды) и "Колорадо Эвеланш". В 1995 году Клод Лемье был признан самым ценным игроком плэй-офф.

Клод был известен крайне жестким и очень агрессивным стилем игры, часто – за гранью фола. Его силовой прием против Криса Дрейпера в 1996 году дал старт непримиримому соперничеству "Колорадо Эвеланш" и "Детройт Ред Вингс", ставшим одним из самых ярких в истории НХЛ.