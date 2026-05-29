Дональд Трамп назвал Клода Лемье легендой хоккея и яростным бойцом

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети пост, посвященный умершему вчера Клоду Лемье.

Он назвал канадца легендой хоккея и яростным бойцом. "Его будет не хватать всем, кто любит победы и жесткую игру", - написал президент США.

Клод Лемье становился обладателем Кубка Стэнли с "Монреаль Канадиенз", "Нью-Джерси Дэвилз" (дважды) и "Колорадо Эвеланш".

В 1995 году Клод Лемье был признан самым ценным игроком плэй-офф.

В составе сборной Канады Клод Лемье - победитель молодежного чемпионата мира 1985 года, обладатель Кубка Канады 1987 года, серебряный призер Кубка мира 1996 года.

В 1215 матчах регулярного чемпионата НХЛ он набрал 786 очков (389 + 407), в 234 матчах Кубка Стэнли - 158 (80 + 78).