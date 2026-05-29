x
29 мая 2026
|
последняя новость: 10:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
29 мая 2026
|
29 мая 2026
|
последняя новость: 10:22
29 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Дональд Трамп назвал Клода Лемье легендой хоккея и яростным бойцом

Хоккей
Знаменитые спортсмены
время публикации: 29 мая 2026 г., 09:31 | последнее обновление: 29 мая 2026 г., 09:31
Дональд Трамп назвал Клода Лемье легендой хоккея и яростным бойцом
AP Photo/David Zalubowski

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети пост, посвященный умершему вчера Клоду Лемье.

Он назвал канадца легендой хоккея и яростным бойцом. "Его будет не хватать всем, кто любит победы и жесткую игру", - написал президент США.

Клод Лемье становился обладателем Кубка Стэнли с "Монреаль Канадиенз", "Нью-Джерси Дэвилз" (дважды) и "Колорадо Эвеланш".

В 1995 году Клод Лемье был признан самым ценным игроком плэй-офф.

В составе сборной Канады Клод Лемье - победитель молодежного чемпионата мира 1985 года, обладатель Кубка Канады 1987 года, серебряный призер Кубка мира 1996 года.

В 1215 матчах регулярного чемпионата НХЛ он набрал 786 очков (389 + 407), в 234 матчах Кубка Стэнли - 158 (80 + 78).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 мая 2026

Умер легендарный Клод Лемье
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 мая 2026

В 33 года умерла известная израильская футболистка
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 мая 2026

19-летний бывший игрок "Бней Йегуды" умер во время футбольного матча в Нигерии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 мая 2026

Спортивная гимнастика. В ДТП погиб участник Лондонской олимпиады