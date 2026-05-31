Пищевые консерванты связаны с риском повышения артериального давления

Исследователи из Франции обнаружили связь между популярными пищевыми консервантами и повышенным риском гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. В исследовании приняли участие более 112 тысяч человек, за состоянием здоровья которых наблюдали почти восемь лет.

Ученые проанализировали рацион участников и выяснили, что люди, употреблявшие больше продуктов с консервантами, чаще сталкивались с повышенным давлением и проблемами с сердцем. Особенно это касалось так называемых неантиоксидантных консервантов, которые используют для защиты продуктов от бактерий и плесени.

Среди добавок, связанных с риском гипертонии, оказались сорбат калия (E202), нитрит натрия (E250), лимонная кислота (E330), а также аскорбиновая кислота (E300) и некоторые другие вещества, широко применяемые в промышленно обработанных продуктах.

Авторы подчеркивают, что исследование носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную связь. Однако результаты, по их словам, указывают на необходимость дополнительного изучения влияния пищевых добавок на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Специалисты советуют по возможности сокращать количество ультраобработанных продуктов в рационе и чаще выбирать свежую и минимально обработанную пищу.