Комиссия по корзине лекарств не может начать работать из-за отсутствия министра здравоохранения

Хотя до нового года осталось менее двух месяцев, комиссия по отбору новых медикаментов и медицинских технологий, которые будут субсидироваться государством, до сих пор не начала свою работу.

Как сообщает газета "Гаарец", для этого требуется указ о назначении подписанный министром здравоохранения, однако на текущий момент в Израиле нет министра здравоохранения.

После того, как Уриэль Бусо покинул свой пост вместе с другими министрами партии ШАС, на его место был назначен исполняющим обязанности Хаим Кац. Три недели назад его пребывание на посту в качестве и.о. истекло, и было решено отдать ему портфель министра здравоохранения на постоянной основе. Но такое решение требует утверждения Кнессетом, в котором коалиция сейчас затрудняется проводить какие-либо решения.