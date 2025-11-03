x
03 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
03 ноября 2025
03 ноября 2025
03 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Здоровье

Комиссия по корзине лекарств не может начать работать из-за отсутствия министра здравоохранения

время публикации: 03 ноября 2025 г., 13:24 | последнее обновление: 03 ноября 2025 г., 13:24
David Cohen/FLASH90

Хотя до нового года осталось менее двух месяцев, комиссия по отбору новых медикаментов и медицинских технологий, которые будут субсидироваться государством, до сих пор не начала свою работу.

Как сообщает газета "Гаарец", для этого требуется указ о назначении подписанный министром здравоохранения, однако на текущий момент в Израиле нет министра здравоохранения.

После того, как Уриэль Бусо покинул свой пост вместе с другими министрами партии ШАС, на его место был назначен исполняющим обязанности Хаим Кац. Три недели назад его пребывание на посту в качестве и.о. истекло, и было решено отдать ему портфель министра здравоохранения на постоянной основе. Но такое решение требует утверждения Кнессетом, в котором коалиция сейчас затрудняется проводить какие-либо решения.

