x
03 ноября 2025
|
последняя новость: 09:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 ноября 2025
|
03 ноября 2025
|
последняя новость: 09:40
03 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

На Мальдивах вступил в силу пожизненный запрет на курение для молодежи

время публикации: 03 ноября 2025 г., 08:55 | последнее обновление: 03 ноября 2025 г., 09:01
На Мальдивах вступил в силу пожизненный запрет на курение для молодежи
AP Photo/ Gemunu Amarasinghe

Мальдивы стали первой в мире страной, где введен запрет на курение для целого поколения. Запрещается курить, покупать и продавать табачные изделия лицам, родившимся 1 января 2007 года и позже. Он вступил в силу 1 ноября.

"Это историческая веха в усилиях государства по защите общественного здоровья во имя поколения, свободного от табака. Мальдивы стали первым государством в мире, где введен подобный запрет", – сообщило министерство здравоохранения.

Мальдивы – популярное туристическое направление, запрет распространяется и на иностранцев. Сумма штрафа за его нарушение достигает 50000 руффий – 3268 долларов.

Первой страной, где подобный закон был принят, стала в 2022 году Новая Зеландия. Однако годом позже коалиция лейбористов и зеленых потерпела поражение на выборах, и новое правительство отменило реформу, чтобы не лишаться налоговых поступлений и предотвратить появление черного рынка табачных изделий.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 апреля 2025

Израильтянам запретили посещать Мальдивы
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 28 ноября 2023

Новое правительство Новой Зеландии отменит пожизненный запрет на продажу сигарет