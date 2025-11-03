На Мальдивах вступил в силу пожизненный запрет на курение для молодежи

Мальдивы стали первой в мире страной, где введен запрет на курение для целого поколения. Запрещается курить, покупать и продавать табачные изделия лицам, родившимся 1 января 2007 года и позже. Он вступил в силу 1 ноября.

"Это историческая веха в усилиях государства по защите общественного здоровья во имя поколения, свободного от табака. Мальдивы стали первым государством в мире, где введен подобный запрет", – сообщило министерство здравоохранения.

Мальдивы – популярное туристическое направление, запрет распространяется и на иностранцев. Сумма штрафа за его нарушение достигает 50000 руффий – 3268 долларов.

Первой страной, где подобный закон был принят, стала в 2022 году Новая Зеландия. Однако годом позже коалиция лейбористов и зеленых потерпела поражение на выборах, и новое правительство отменило реформу, чтобы не лишаться налоговых поступлений и предотвратить появление черного рынка табачных изделий.