Исследование показало, что группа крови влияет на риск раннего инсульта

Ученые изучили данные 48 генетических исследований, охвативших около 17 000 человек, перенесших инсульт, и почти 600 000 участников контрольной группы без инсульта. Все они были в возрасте от 18 до 59 лет. Результаты показали четкую связь между геном, отвечающим за подтип второй группы крови, и ранним развитием инсульта.

Полногеномный анализ выделил два участка, напрямую связанных с риском раннего инсульта, один из которых совпадал с областью генов, определяющих группу крови. Дальнейший разбор генов, отвечающих за тип крови, выявил: у людей с вариантом генома, кодирующим вторую группу, вероятность инсульта до 60 лет на 16% выше по сравнению с носителями других групп крови. В то же время у обладателей вариации первой группой группы крови риск был на 12% ниже.

При этом исследователи подчеркнули, что дополнительная угроза инсульта для людей со второй группой крови незначительна и не требует проведения особых мер предосторожности или дополнительного скрининга. Хотя выводы исследования могут показаться настораживающими (например, связь группы крови с вероятностью раннего инсульта), важно рассматривать их в более широком контексте.

В исследование вошли участники из Северной Америки, Европы, Японии, Пакистана и Австралии, при этом лишь 35% выборки составляли люди неевропейского происхождения. Поэтому дальнейшие работы с более разнообразным составом участников могут помочь лучше оценить значимость этих результатов. Еще один интересный результат был получен при сравнении людей, перенесших инсульт до 60 лет, с теми, у кого он произошел позже. Для этого исследователи проанализировали данные примерно 9300 пациентов старше 60 лет, перенесших инсульт, и около 25 000 человек того же возраста без инсульта.

Анализ показал, что у носителей второй группы крови повышенный риск инсульта практически исчезал в возрастной категории с более поздним началом заболевания. Это позволяет предположить, что механизмы возникновения инсульта в молодом возрасте могут отличаться от тех, что приводят к инсульту в более поздние годы. Авторы исследования отмечают, что у молодых людей инсульт реже связан с накоплением жировых бляшек в сосудах (атеросклерозом) и чаще обусловлен факторами, влияющими на образование тромбов.