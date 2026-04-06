Мононуклеоз связан с повышенным риском развития рассеянного склероза

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Neurology Open Access, который издает Американская академия неврологии, инфекционный мононуклеоз связан с повышенной вероятностью развития рассеянный склероз в будущем. Заболевание чаще всего вызывается вирус Эпштейна – Барр. Этот вирус относится к группе герпесвирусов и широко распространен: у большинства людей он протекает бессимптомно. Однако при заражении в подростковом или взрослом возрасте он может привести к развитию мононуклеоза. При этом исследование не доказывает, что вирус напрямую вызывает рассеянный склероз – речь идет лишь о выявленной связи между ними.

Авторы работы отметили, что полученные данные подчеркивают важность дальнейших исследований способов профилактики заражения этим вирусом. По их словам, снижение числа таких инфекций потенциально может уменьшить общее бремя рассеянного склероза. Хотя это заболевание встречается сравнительно редко, оно может приводить к серьезной инвалидности, требует значительных затрат на лечение и чаще всего развивается в активный период жизни – когда люди строят карьеру и воспитывают детей.

В рамках исследования ученые проанализировали медицинские данные за более чем 20 лет, чтобы выявить людей с подтвержденной инфекцией вирус Эпштейна – Барр и диагнозом мононуклеоза. В итоге они сравнили 4721 такого пациента с 14 163 людьми того же возраста и пола, у которых этого заболевания не было. За участниками с мононуклеозом наблюдали в среднем шесть лет, а за контрольной группой – около восьми лет. За этот период рассеянный склероз развился у восьми человек из первой группы (0,17%) и у десяти человек из второй (0,07%).

После учета дополнительных факторов – таких как раса, курение и сопутствующие заболевания (включая диабет, депрессию и зависимости) – выяснилось, что у перенесших мононуклеоз риск развития рассеянного склероза примерно втрое выше.