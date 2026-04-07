Военная сводка минздрава: в больницы доставлены 133 пострадавших за сутки

Министерство здравоохранения сообщает, что с начала войны "Рычание льва" по состоянию на вторник, 7 апреля 07:00 в больницы поступили 7183 пострадавших, 118 из них госпитализированы в настоящий момент.

Из числа госпитализированных двое поступили в критическом состоянии, 14 – в тяжелом состоянии, 27 – в состоянии средней степени тяжести, 74 с легкими травмами и один человек в состоянии сильного нервного шока.

За последние 24 часа, с 07:00 понедельника до 07:00 вторника, в больницы поступили 133 пострадавших, в том числе пятеро в состоянии средней степени тяжести, 127 человек с легкими травмами и один пострадавший в состоянии нервного шока.

Министерство здравоохранения напоминает всем, кто нуждается в помощи, что можно обращаться в центры психологической устойчивости, а также на экстренные линии и линии эмоциональной поддержки больничных касс, чтобы получить психологическую помощь.

Вся информация о центрах экстренной помощи и эмоциональной поддержки:

https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/resilience-centers-list

Телефон национального терапевтического центра психологической устойчивости: *5486

Центр работает с воскресенья по четверг с 08:00 до 20:00, а в чрезвычайной ситуации – круглосуточно, 24/7

Больничные кассы:

"Меухедет" – *3833

"Леумит" – *507

"Маккаби" – *3555

"Клалит" – *8703

Центры психологической устойчивости на юге и в районе сектора Газы:

Центр психологической устойчивости Ашкелона – *2452, здание "Авиэль", ул. ЦАХАЛ 99, Ашкелон.

Центр психологической устойчивости "Хоф-Ашкелон" – 08-6775598 / 08-6576728, региональный совет Хоф-Ашкелон, Бат-Хадар.

Центр психологической устойчивости Эшколя – 08-9965264 / 054-4819859, региональный совет Эшколь, кибуц Маген.

Центр психологической устойчивости Сдерота – 08-6611140 / 50, ул. Герцль, 68.

Центр психологической устойчивости Шаар а-Негева – 052-6122141, колледж "Сапир".

Центр психологической устойчивости Сдот-Негева – 076-5322041 / 08-9941091, региональный совет Сдот-Негев.

Центр психологической устойчивости АМАН – район западного Негева (Нетивот, Мерхавим, Бней-Шимон) – 055-3063863, ул. ХАРАШ 76, Нетивот.

Центр психологической устойчивости Офакима – 054-8220057 / 08-9928438, ул. Кибуц Галуйот 57, Офаким.

Центр психологической устойчивости бедуинского общества – 072-2212788, Бейт Ноам, ул. Шазар 35, Беэр-Шева.

Центры психологической устойчивости на севере (населенные пункты Восточной и Западной Галилеи):

иврит – 04-6900603

арабский – 04-7702649

русский – 04-7702650

английский – 04-7702651

Центры психологической устойчивости в Иудее и Самарии:

Гуш-Эцион – 058-3989550, ул. Боаз 1, Эфрат.

Биньямин – 02-5848600, ул. а-Оман, промышленная зона Шаар-Биньямин.

Самария – 055-2779285, торговый центр Карней-Шомрон, ул. Рехавам Зеэви 1.

Иудея – 02-9969560, 055-9534177, здание местного совета Кирьят-Арба.

Амутa ЭРАН – 1201