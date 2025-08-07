Чрезмерное нахождение детей перед экраном опасно для здоровья сердца

Согласно новому исследованию, проведенному среди детей и подростков, увлечение видеоиграми, социальными сетями или просмотром телевизора может негативно сказаться на здоровье их сердца в будущем. Ученые сообщили в Журнале Американской кардиологической ассоциации, что с каждым дополнительным часом экранного времени растут сердечно-сосудистые риски – включая повышение артериального давления, уровня холестерина и сахара в крови.

В рамках исследования ученые проанализировали данные более 1000 детей из двух крупных датских проектов, посвященных детскому здоровью. Каждому участнику была присвоена оценка риска для сердечно-сосудистой системы, основанная на таких показателях, как окружность талии, артериальное давление, уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП), триглициды и уровень сахара в крови. Родители предоставляли информацию о том, сколько времени их дети проводили перед экранами. Анализ показал, что с каждым дополнительным часом экранного времени у детей ухудшались показатели, связанные с риском для сердца.

Ученые также отметили, что немаловажную роль играет сон: режим сна влияет на степень этого риска. В частности, более короткая продолжительность сна и позднее время засыпания усиливали негативную связь между экранным временем и сердечно-сосудистыми рисками. Дети и подростки, которые спали меньше, демонстрировали значительно более высокий уровень риска при том же количестве времени, проведенного у экрана. Исследователи также отметили, что с помощью анализа, основанного на искусственном интеллекте, им удалось выявить в крови детей особый набор биомаркеров, который они назвали "отпечатками экранного времени". Эти биологические сигналы позволяют предсказать, сколько времени ребёнок проводит перед экранами.

Исследователи подчеркнули, что, поскольку их работа была наблюдательной, она не может однозначно доказать, что экранное время напрямую влияет на здоровье сердца.