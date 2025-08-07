Минздрав предупреждает об опасности купания на пляже "Лавнун" на берегу Кинерета

Министерство здравоохранения Израиля предупреждает об опасности купания на пляже "Лавнун" на восточном берегу Кинерета.

Причина: аномальные результаты микробиологических исследований прибрежных вод.

Предупреждение действует до дальнейшего уведомления.

Сейчас в Израиле жарко, температура воды в Кинерете около 30 градусов. На пляжах множество отдыхающих.