Минздрав предупреждает об опасности купания на пляже "Лавнун" на берегу Кинерета
время публикации: 07 августа 2025 г., 12:09 | последнее обновление: 07 августа 2025 г., 12:09
Министерство здравоохранения Израиля предупреждает об опасности купания на пляже "Лавнун" на восточном берегу Кинерета.
Причина: аномальные результаты микробиологических исследований прибрежных вод.
Предупреждение действует до дальнейшего уведомления.
Сейчас в Израиле жарко, температура воды в Кинерете около 30 градусов. На пляжах множество отдыхающих.