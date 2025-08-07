x
07 августа 2025
Здоровье

Минздрав предупреждает об опасности купания на пляже "Лавнун" на берегу Кинерета

Минздрав
Кинерет
07 августа 2025 г.
Минздрав предупреждает об опасности купания на пляже "Лавнун" на берегу Кинерета
Michael Giladi/Flash90

Министерство здравоохранения Израиля предупреждает об опасности купания на пляже "Лавнун" на восточном берегу Кинерета.

Причина: аномальные результаты микробиологических исследований прибрежных вод.

Предупреждение действует до дальнейшего уведомления.

Сейчас в Израиле жарко, температура воды в Кинерете около 30 градусов. На пляжах множество отдыхающих.

