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Здоровье

Минздрав: в Бартаа выявлена собака, зараженная бешенством

Животные
Минздрав
время публикации: 07 июля 2026 г., 06:17 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 06:22
Иллюстрация по описанию минздрава
ChatGPT

Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что в поселке Бартаа (в Вади-Ара, около 60 км к юго-востоку от Хайфы) выявлена собака, зараженная бешенством. Речь идет о собаке смешанной породы, среднего размера, черно-белого окраса.

По данным минздрава, 13 человек, контактировавших с зараженной собакой, направлены на профилактическое лечение от бешенства. Сообщение о зараженном животном было получено 6 июля.

Минздрав просит всех, кто контактировал с этой собакой или с бродячими животными в районе происшествия в период с 6 июня по 2 июля включительно, срочно обратиться в окружное бюро здравоохранения в Хадере по телефону 04-6240804 или в ближайшее к месту жительства бюро здравоохранения для проверки необходимости профилактического лечения. В нерабочие часы и в выходные следует обращаться в приемный покой больницы.

Родителей просят выяснить у детей, не контактировали ли они с подозрительными животными. Владельцам домашних животных рекомендуется связаться с муниципальным ветеринаром и проверить статус вакцинации питомцев.

Минздрав напоминает: при укусе или царапине животного необходимо немедленно промыть место контакта проточной водой с мылом, обработать дезинфицирующим средством и обратиться в бюро здравоохранения для проверки необходимости прививки против бешенства.

Здоровье
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