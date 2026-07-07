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Израиль

На шоссе №77 погиб мужчина, которого после аварии сбил полицейский автомобиль

ДТП
Полиция
Погибшие
время публикации: 07 июля 2026 г., 07:25 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 07:34
На шоссе №77 погиб мужчина, которого после аварии сбил полицейский автомобиль
Пресс-служба полиции/МАДА

Полиция Израиля после предварительного расследования опубликовала сведения об обстоятельствах гибели на шоссе 77 недалеко от развязки А-Мовиль в Галилее мужчины примерно 25 лет, который был сбит автомобилем.

Установлено, что этот мужчина сначала попал в аварию на полосе движения со стороны Зарзира в сторону развязки А-Мовиль. Затем он вышел из своего автомобиля и, пытаясь покинуть место происшествия, перелез через разделительное ограждение, после чего оказался на встречной полосе, где был насмерть сбит полицейским автомобилем.

Расследование продолжается.

Израиль
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