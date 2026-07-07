На шоссе №77 погиб мужчина, которого после аварии сбил полицейский автомобиль

Полиция Израиля после предварительного расследования опубликовала сведения об обстоятельствах гибели на шоссе 77 недалеко от развязки А-Мовиль в Галилее мужчины примерно 25 лет, который был сбит автомобилем.

Установлено, что этот мужчина сначала попал в аварию на полосе движения со стороны Зарзира в сторону развязки А-Мовиль. Затем он вышел из своего автомобиля и, пытаясь покинуть место происшествия, перелез через разделительное ограждение, после чего оказался на встречной полосе, где был насмерть сбит полицейским автомобилем.

Расследование продолжается.