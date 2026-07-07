Антимонопольное управление оштрафовало импортера Samsung за попытку блокировать параллельный импорт

Антимонопольное управление объявило о намерении оштрафовать компанию Suny Telecom, официального импортера Samsung в Израиле, на 17 миллионов шекелей в связи с подозрениями в препятствии параллельному импорту.

По версии управления, в конце 2023 года в Suny обратились в Samsung с требованием запретить параллельный импорт производимых корейским концерном приборов, поступавших в страну через Палестинскую автономию.

Согласно выводам ведомства, в Sunny жаловались глобальному руководству Samsung на то, что модели, поступающие по параллельному импорту, более продвинуты, чем те, которые сама компания реализует на рынке, и продаются по более низким ценам.

В управлении считают, что компания передала Samsung серийные номера устройств, ввезенных по параллельному импорту, и попросила корейскую корпорацию «решить проблему» путем разделения территорий и прекращения поставок устройств в Палестинскую автономию, чтобы перекрыть канал поставок в Израиль.