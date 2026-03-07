Стволовые клетки из молочных зубов открывают перспективы в лечении церебрального паралича

Японские ученые представили результаты исследования на крысах, согласно которым стволовые клетки из пульпы молочных зубов человека могут быть эффективны и в хронической фазе детского церебрального паралича. По словам команды, это первое доклиническое исследование, показавшее положительный эффект клеточной терапии уже после формирования двигательных нарушений. Работа опубликована в журнале Stem Cell Research & Therapy.

Заболевание встречается у двух-трех новорожденных из тысячи, и на сегодняшний день радикального лечения не существует. Одной из главных причин считается гипоксически-ишемическая энцефалопатия – состояние, возникающее при недостатке кислорода и кровоснабжения мозга. В эксперименте ученые смоделировали церебральный паралич у семидневных крыс, вызвав одностороннее гипоксически-ишемическое повреждение мозга, что привело к двигательным нарушениям, сходным с гемиплегической формой заболевания у человека. В исследование включали только тех животных, у которых тест с горизонтальной лестницей выявил выраженный дефицит координации.

На хронической стадии – в возрасте 5, 7 и 9 недель – крысам внутривенно вводили стволовые клетки из выпавших молочных зубов (SHED). Их показатели сравнивали с контрольной группой. Через четыре месяца у получавших терапию животных отмечалось значительно меньшее число ошибок при прохождении лестницы. В цилиндрическом тесте они чаще использовали ранее ослабленную переднюю конечность. В тесте активного избегания также зафиксировали лучшие результаты, что указывает на улучшение памяти и обучаемости.

Дополнительно исследователи применили маркировку клеток квантовыми точками и методы визуализации in vivo, чтобы проследить их перемещение. Было подтверждено, что введенные клетки мигрируют в мозг. Кроме того, ученые провели серию экспериментов in vitro, чтобы оценить свойства SHED в сравнении с другими клеточными типами – мезенхимальными стромальными клетками костного мозга и дермальными фибробластами.

В условиях бесконтактного совместного культивирования SHED стимулировали размножение нейрональных стволовых клеток заметно эффективнее, чем остальные протестированные клетки. По мнению исследователей, такой эффект связан с тем, что SHED в большом количестве выделяют фактор роста гепатоцитов (HGF).

Полученные данные указывают на то, что терапия с использованием SHED способна смягчать двигательные и когнитивные нарушения у крыс с моделью церебрального паралича даже на хронической стадии. Вероятно, положительное действие обусловлено активацией процессов образования новой нервной ткани через HGF и связанные с ним сигнальные механизмы.