Разработан метод ранней диагностики заболеваний головного мозга с помощью одной капли слюны

Южнокорейские ученые впервые в мире представили технологию, позволяющую выявлять серьезные неврологические заболевания – включая эпилепсию, болезнь Паркинсона и шизофрению – на ранних стадиях по небольшому образцу слюны. Результаты работы опубликованы в журнале Advanced Materials и вызвали широкий международный интерес. Исследователи создали платформу гальванического молекулярного захвата (GME)-SERS, которая позволяет напрямую фиксировать структурные изменения белков по анализу слюны. В отличие от традиционных методов, требующих забора крови или спинномозговой жидкости и связанных с высокой стоимостью и инвазивностью, новый подход менее травматичен и проще в применении.

Технология основана на использовании плазмонных "горячих точек", формирующихся при связывании белков с наноструктурами из оксида меди и золота (Au-CuO). Эти структуры усиливают чрезвычайно слабые рамановские сигналы биомолекул более чем в миллиард раз. Благодаря этому система способна различать разные формы белковых агрегатов – мономеры и фибриллы, – что ранее было трудно достижимо стандартными диагностическими методами.

В сотрудничестве с больницей Святого Винсента ученые исследовали образцы слюны 44 пациентов с эпилепсией, болезнью Паркинсона и шизофренией, а также 23 здоровых добровольцев. Анализ показал, что технология позволяет классифицировать заболевания с точностью свыше 90%, достигающей 98%. Особенно значимым результатом стало то, что диагностика основывается не на общем уровне белка, а на выявлении его структурных изменений – ключевого патологического признака неврологических нарушений.