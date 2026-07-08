"Мой желудок ест сам себя". Биохакер Брайан Джонсон сообщил о неизлечимом аутоиммунном заболевании

Американский предприниматель и биохакер Брайан Джонсон, известный экспериментами по "замедлению старения" и герой документального фильма Netflix "Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever", сообщил, что у него диагностирован аутоиммунный гастрит. В публикации в X Джонсон написал: "У меня аутоиммунное заболевание. Мой желудок ест сам себя".

По словам 48-летнего Джонсона, диагноз был поставлен после длительных проверок из-за дефицита железа. Он заявил, что речь идет не об одной проблеме, а о связке нарушений: дефиците железа, аутоиммунном гастрите и аутоиммунном заболевании щитовидной железы.

Аутоиммунный гастрит – хроническое заболевание, при котором иммунная система атакует клетки слизистой оболочки желудка, что может нарушать усвоение железа и витамина B12. Как отмечают специалисты, полностью излечивающей терапии для этого заболевания в настоящее время нет. Состояние обычно контролируют медицинским наблюдением и коррекцией дефицитов.

Джонсон, который, по данным People, тратит около 2 млн долларов в год на строгий режим питания, диагностику, тренировки и процедуры, связанные с продлением жизни, заявил, что намерен попытаться "решить" эту проблему и публично рассказывать о ходе эксперимента. В соцсетях он связал заболевание с питанием в детстве, когда, по его словам, ел много сладких хлопьев и пил сладкую газировку.