Подозрение на утечку опасных веществ в Иерусалиме, пострадали 16 человек

Полиция и спасательные службы прибыли на улицу Шейх-Анбар в иерусалимском районе А-Тур в связи с подозрением на утечку опасных веществ. Эвакуированы 16 человек.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что 12 пострадавших (женщины от 20 до 40 лет) доставлены в больницы "Шаарей Цедек" и "Адаса Ар а-Цофим".

Радиостанция "Кан Бет" передала, что инцидент произошел на подземном этаже. Девять человек находились без сознания.

По информации 13-го телеканала, инцидент произошел в салоне красоты, располагавшемся на подземном этаже.

На месте происшествия работают расчеты пожарно-спасательной службы, которые занимаются идентификацией вещества, выяснением обстоятельств инцидента и предотвращением дополнительной угрозы для населения. Сотрудники полицейского участка "Шалем" охраняют территорию, оказывают содействие экстренным службам и обеспечивают свободный проезд для эвакуации пострадавших.